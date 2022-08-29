Рината Султанова завоевала золото на Кубке Азии по велоспорту на треке

Рината Султанова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская спортсменка Рината Султанова завоевала золотую медаль на проходящем в Супханбари (Таиланд) Кубке Азии по велоспорту на треке, передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Рината Султанова заняла первое место в групповой гонке по очкам. Ее результат составил 42 балла.

Серебряную награду взяла представительница Узбекистана Янина Кускова (41 очко). Тройку призеров замкнула местная спортсменка Чанипорн Батрия - 29 очков.

Выступавшая в этой же дисциплине казахстанка Анжела Соловьева расположилась на пятом месте (14 очков).

Ранее Рината Султанова стала бронзовым призером в групповой гонке на выбывание.

Напомним, что Кубок Азии-2022 по велоспорту на треке стартовал 26 августа в таиландском городе Супханбари. Продлится турнир до 30 августа.

Заряжайте на самый долгожданный бой народного героя и выигрывайте iPhone 14 от Parimatch!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1985346-rinata-sultanova-zavoevala-zoloto-na-kubke-azii-po-velosportu-na-treke/