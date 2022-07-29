Велокоманда "Астана" подписала Кристиана Скарони

Кристиан Скарони. Фото: Photors.it/Adriatica Ionica Race

Итальянский гонщик Кристиан Скарони подписал краткосрочное соглашение с казахстанской командой Astana Qazaqstan Team до конца текущего сезона 2022 года, передает пресс-служба клуба.

24-летний уроженец Брешии присоединится к команде уже на этой неделе, чтобы принять участие в многодневной гонке Мирового Тура "Тур Польши" (30 июля - 5 августа).

"После сложного периода в моей карьере, наконец-то я получил шанс вернуться и подписать контракт с большой командой. Никто из нас и представить не мог, что мы окажемся в этой ситуации – без команды и без контракта в разгар сезона, и, конечно же, это все на нас сильно повлияло. Тем не менее, и я, и мои товарищи по моей бывшей команде постарались сделать все возможное, чтобы продемонстрировать профессионализм и продолжить работать день за днем на тренировках.

Я очень счастлив получить этот шанс и подписать контракт с Astana Qazaqstan Team, это волнительный и важный момент для меня. Конечно, я постараюсь оправдать доверие, которое команда мне оказала. Я готов выкладываться на 100%, чтобы помочь команде добиваться поставленных целей в любых гонках, в которых мне посчастливится выступить", - заявил итальянский велогонщик.

Кристиан Скарони – универсал, который способен показывать высокие результаты и на равнинных этапах, и в горах.

В этом году он выиграл два этапа на многодневке "Адриатика-Ионика", а также помог своим товарищам по национальной сборной одержать победу на "Туре Сицилии".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1980939-velokomanda-astana-podpisala-kristiana-skaroni/