Мужская сборная Казахстана по велоспорту стала чемпионом Азии

Мужская команда Казахстана по велоспорту. Фото: cycling.kz

Мужская сборная Казахстана по велоспорту на шоссе завоевала золото на чемпионате Азии в командной гонке, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу федерации велоспорта Казахстана.

В столице Таджикистана Душанбе стартовал первый день чемпионата Азии по шоссейному и паралимпийскому велоспорту.

В мужской командной гонке сборная Казахстана в лице Евгения Федорова, Игоря Чжана, Юрия Натарова и Евгения Гидича заняла первое место. Наши гонщики преодолели дистанцию с протяженностью 24 километра за 26 минут и 48 секунд.

В женской командной гонке Казахстан (Рината Султанова, Фаина Потапова, Махаббат Умутжанова и Анжела Соловьева) стал серебряным призером, уступив соперницам из Узбекистана.

Также наши отличились в паравелоспорте. Кенжегул Сеитжан и Максат Кадыров взяли бронзу в индивидуальной гонке с раздельным стартом на тандемах. Золото завоевали атлеты из Таиланда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1962231-muzhskaya-sbornaya-kazahstana-po-velosportu-stala-chempionom-azii/