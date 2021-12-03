Алексей Луценко будет капитаном Astana Qazaqstan Team на "Тур де Франс"

Astana Qazaqstan Team. Фото: НОК Казахстана, Сали Сабиров

В Нур-Султане состоялась презентация велокоманды Astana Qazaqstan Team, передает сайт Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Также был представлен состав на новый сезон. Участие в специальном мероприятии приняли все гонщики команды.

Данное событие посетили президент казахстанской федерации велоспорта Нурлан Смагулов, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров и заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

Состав формировался, опираясь на сбалансированность и с акцентом на привлечение к нему именно казахстанских велогонщиков. Команда продолжает свою постоянную миссию по развитию велоспорта на шоссе в Казахстане. Примечательно, что капитаном на "Тур де Франс" будет Алексей Луценко.

"Сегодняшний день очень важен для нас. Мы представляем команду, которая с нового сезона будет носить название Astana Qazaqstan Team.

Кто будет выступать в качестве основных лидеров? Легендарный Винченцо Нибали, Мигель Лопес и, конечно, наш Алексей Луценко. Он - признанный лидер сборной. Надеемся, что он будет капитанить на "Тур де Франс".

Также к нам вернулся Андрей Зейц. Он очень много помогал команде на всех гонках. 30 процентов состава займут казахстанские спортсмены" - заявил Смагулов.

Соревновательный календарь команды в данный момент еще полностью не сформирован. Основные его корректировки будут сделаны во время сборов в Испании. Они пройдут с 4 по 19 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1945231-aleksey-lutsenko-budet-kapitanom-astana-qazaqstan-team-na-tur-de-frans/