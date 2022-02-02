Футболиста Мейсона Гринвуда удалили из симулятора FIFA 22

Разработчики из EA Sports удалили нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда из FIFA 22, пишет Сybersport.ru.
Напомним, футболиста задержали правоохранительные органы Англии по обвинению в применении домашнего насилия по отношению к своей девушке Харриет Робсон.
Отметим, что Гринвуд находился в стартовом составе МЮ в FIFA 22 — теперь его место занял Антони Эланга. Карточка Мейсона по-прежнему доступна в Ultimate Team.
Ранее в аналогичной ситуации, когда власти арестовали защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди по обвинению в сексуальном насилии, персонаж игрока был удален из онлайн-режима.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1954285-futbolista-meysona-grinvuda-udalili-iz-simulyatora-fifa-22/