Футболиста Мейсона Гринвуда удалили из симулятора FIFA 22

Мейсон Гринвуд. Фото: instagram.com/masongreenwood/

Разработчики из EA Sports удалили нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда из FIFA 22, пишет Сybersport.ru.

Напомним, футболиста задержали правоохранительные органы Англии по обвинению в применении домашнего насилия по отношению к своей девушке Харриет Робсон.

Отметим, что Гринвуд находился в стартовом составе МЮ в FIFA 22 — теперь его место занял Антони Эланга. Карточка Мейсона по-прежнему доступна в Ultimate Team.

Ранее в аналогичной ситуации, когда власти арестовали защитника "Манчестер Сити" Бенжамена Менди по обвинению в сексуальном насилии, персонаж игрока был удален из онлайн-режима.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1954285-futbolista-meysona-grinvuda-udalili-iz-simulyatora-fifa-22/