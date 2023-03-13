В Алматы наградили лучших шахматистов Казахстана

Лауреаты премии KazChess Awards. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат

В Алматы состоялась торжественная церемония вручения первой ежегодной награды KazChess Awards лучшим представителям шахматного сообщества Казахстана, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации шахмат.

Лучшей спортсменкой года среди женщин стала двукратная чемпионка мира по быстрым шахматам Бибисара Асаубаева. Звание "спортсмен года среди мужин" забрал чемпион Азии по блицу Ринат Жумабаев.

"Лидером года" стала Жансая Абдумалик, бронзовый призер 44-й международной шахматной олимпиады. Вице-чемпионка мира по быстрым шахматам Динара Садуакасова забрала награду "Прорыв года".

Чемпион мира по быстрым шахматам до 18 лет Ногербек Казыбек признан открытием года. Чемпионка мира среди девушек до 14 лет Зарина Нургалиева забрала награду "Надежда года".

Лучшим тренером года был признан Ержан Шакенов, заслуженный тренер РК и наставник чемпионов и призеров чемпионатов мира, Азии и Казахстана.

"На протяжении всего прошлого сезона наши спортсмены показывали отличные результаты на соревнованиях. За каждой победой стоит титанический труд, проделанный родителями, тренерским штабом и, конечно же, самими спортсменами. Поэтому мы инициировали данную награду, чтобы признать заслуги лучших представителей шахматного сообщества", - заявил президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

Напомним, что с 7 апреля по 1 мая в Астане пройдет чемпионат мира ФИДЕ по шахматам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/2012681-v-almaty-nagradili-luchshih-shahmatistov-kazahstana/