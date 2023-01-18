Тимур Турлов. Фото: facebook.com/tmrturlov

Тимур Турлов стал новым президентом казахстанской федерации шахмат. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший глава федерации Галим Хусаинов, передает NUR.KZ.

По словам Галима, для дальнейшего развития шахмат нужна системная финансовая поддержка. Он считает, что с приходом Тимура Турлова шахматы Казахстана получат новый импульс.

"Вот и подошел к концу мой период работы в качестве президента Казахстанской федерации шахмат.

В мае 2022 года я пришел в мир шахмат, который оказался не таким простым, как мне казалось изначально. Отсутствие финансирования, системной работы, внутренние конфликты, фаворитизм. В этом направлении мы с командой единомышленников, как мне кажется, достигли хороших результатов.

Две встречи с Главой государства, великолепное выступление на Олимпиаде, увеличение финансирования шахмат, систематизация основных процессов внутри, с целью достижения справедливости внутри федерации. Создание попечительского совета из числа бизнесменов и известных людей.

Проведение двух крупнейших международных турниров, один из которых чемпионат мира по рапиду и блицу с участием всех мировых звезд. Один Магнус Карлсен сделал для продвижения Алматы и Казахстана больше, чем кто-либо другой. А наши девушки-чемпионки Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова и Бибисара Асаубаева показали, что наша женская сборная по праву считается одной из сильнейших в мире.

Мы разработали великолепную дорожную карту по развитию шахмат, которая полностью структурировала все инициативы. Для дальнейшего развития шахмат нужна системная финансовая поддержка, которую как правило организовывает президент федерации.

Очень благодарен Тимуру Турлову за то, что согласился возглавить федерацию шахмат и продолжить планомерное развитие шахмат. Зная возможности Тимура, его стратегическое видение и системный взгляд на многие вещи, уверен, что с его приходом шахматы Казахстана получат новый импульс развития и дальнейшее процветание.

Поздравляю Тимура с избранием на должность президента федерации шахмат и желаю успехов и как можно больше побед!", - написал Хусаинов на своей странице в Facebook.

Тимур Турлов является основателем и основным владельцем холдинга Freedom Holding Corp.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/2005851-timur-turlov-stal-novym-prezidentom-kazahstanskoy-federatsii-shahmat/