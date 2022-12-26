Магнус Карлсен: Одну из значимых побед в карьере одержал над казахстанским шахматистом

Магнус Карлсен. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

В преддверии чемпионата мира по рапиду и блицу в Алматы главная звезда мировых шахмат Магнус Карлсен (Норвегия) вспомнил одну из важных побед в его карьере, которую он одержал над казахстанским шахматистом, передает NUR.KZ.

Чемпион мира также ответил на некоторые вопросы в рамках специальной пресс-конференции. В частности, Карлсен оценил открытие ЧМ и повышенное внимание к шахматам в последнее время.

"Большое спасибо за церемонию открытия чемпионата. Мне подарили очень красивый и удобный чапан. Было очень приятно. Надеюсь, всем присутствующим тоже понравилось. У церемонии был понятный посыл: "Добро пожаловать в Казахстан, который рад вас видеть".

Большое внимание к шахматам в последнее время? Наверняка этому феномену имеется свой ряд объяснений. Все мы знаем, что в последние годы была пандемия. Очень много людей оказались вынужденно заперты в четырех стенах. И, собственно, шахматы - это замечательный способ провести время.

Для этого не нужны специальные условия - все есть дома. Также свой вклад внес сериал "Ход королевы". Плюс в последнее время люди в мире стремятся не только иметь здоровое тело, но и здоровый дух, здоровую психику. И шахматы - это замечательный способ реализовать это.

Многие шахматисты обращаются к услугам психологов в процессе подготовки к турнирам. Что касается меня, то я, хоть и ценю это взаимодействие, обхожусь без этого. Ни разу не чувствовал необходимость в обращении к данным специалистам. Считаю, что у меня достаточно стабильное понимание того, что я делаю, делают мои соперники, каковы причины моих взлетов и падений. У меня есть ряд близких людей, с которыми я советуюсь, от кого я получаю нужные советы, но это никогда не были профессиональные психологи. Но я уважаю взаимодействие данных специалистов с нами, шахматистами.

Что касается предстоящего турнира, то борьбы будет жесткой. Ожидается высокая конкуренция. Лист участников содержит много известных имен. Также был слега изменен формат. Будет сложно сохранить и развить преимущество. Так что будет интересно.

Шахматы в Казахстане? Прежде всего хотелось бы отметить, что в прошлом в Казахстане были очень интересные и сильные шахматисты. В частности, хотелось бы особенно отметить одну мою серьезную и важную победу, которую я одержал над Евгением Владимировым в 2004 году. Он, как вы знаете, тренер Гарри Каспарова. И это был, возможно, один из самых звездных шахматистов 80-90-х годов.

Сейчас же хотелось бы отметить Жансаю Абдумалик. Она достаточно молодая, но уже зрелый игрок. У нее есть возможности развиваться и демонстрировать яркую игру. В остальном же, да, у вас есть много хороших молодых игроков. И параллельно, хорошее развитие шахмат идет в соседнем Узбекистане, конкурентная борьба наверняка помогут вырастить много интересных игроков".

Напомним, первый тур ЧМ по рапиду и блицу состоится уже сегодня, 26 декабря. Турнир будет проходить в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака. В рапиде будут сыграны 13 туров у мужчин и 11 туров у женщин и завершатся они 28 декабря. Далее стартуют соревнования в блице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/2003074-magnus-karlsen-odnu-iz-znachimyh-pobed-v-karere-oderzhal-nad-kazahstanskim-shahmatistom/