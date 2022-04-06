Бибисара Асаубаева. Фото: gov.kz

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она получила специальный сертификат организации, сообщается на официальном сайте Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

В 17 лет Бибисара стала самой молодой чемпионкой мира.

"Самая юная чемпионка мира по блицу среди женщин – Бибисара Асаубаева из Казахстана, родилась 26 февраля 2004 года.

Бибисара выиграла чемпионат мира по блицу 2021 года среди женщин в возрасте 17 лет 307 дней в Варшаве, Польша, 30 декабря 2021 года", – говорится в официальном документе.

В ведомстве напомнили, что Асаубаева стала самой молодой шахматисткой в истории мировых шахмат среди женщин.

Отмечается, Бибисара на чемпионате заняла первое место в "блице", а также 2-е место по быстрым шахматам (рапид).

В комитете напомнили, что в решающих партиях Бибисара обыграла опытного грузинского шахматиста – гроссмейстера Нану Дзагнидзе, свою соотечественницу Асель Серикбай и сыграла вничью с победителем международного чемпионата, гроссмейстером Александрой Костенюк.

В 17 лет Асаубаева уже является гроссмейстером среди женщин (2019), международным мастером среди мужчин (2020) и чемпионкой мира по блицу (2021).

Напомним, что президент Токаев в январе поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира по шахматам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/1963814-bibisara-asaubaeva-popala-v-knigu-rekordov-ginnessa/