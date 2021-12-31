Опубликовано видео с награждения Бибисары Асаубаевой титулом чемпионки мира по шахматам

Бибисара Асаубаева (вторая слева). Фото: twitter.com/FIDE_chess/

В Сети появилось видео награждения казахстанской шахматистки, которая завоевала титул чемпионки мира по блицу, сообщает NUR.KZ.

17-летняя Бибисара Асаубаева стала самой молодой чемпионкой мира по блицу и принесла Казахстану первое золото во взрослых шахматах. На награждении прозвучал гимн Казахстана.

Напомним, Асаубаева набрала 14 очков из 17 возможных, опередив ближайшую преследовательницу на 1,5 очка. Серебро и бронза достались россиянкам Александре Костенюк и Валентине Гуниной.

Чуть ранее Бибисара завоевала серебро на чемпионате мира по рапиду (быстрые шахматы: 15 минут на партию с добавлением 10 секунд на ход).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/chess/1949472-opublikovano-video-s-nagrazhdeniya-bibisary-asaubaevoy-titulom-chempionki-mira-po-shahmatam/