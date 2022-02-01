Абылайхан Жусупов перешел в профессиональный бокс

Абылайхан Жусупов. Фото: olympic.kz

Трижды бронзовый призер чемпионата мира Абылайхан Жусупов продолжит карьеру в профессиональном боксе, передает NUR.KZ.

24-летний казахстанский спортсмен подписал контракт с промоутерской компанией Suleimen Promotions. Тем самым Жусупов теперь будет выступать на профессиональном ринге.

Напомним, что Абылайхан в любителях трижды становился бронзовым призером чемпионата мира (2017, 2019, 2021) и выигрывал серебро чемпионата Азии (2017). Также он брал золото на молодежном чемпионате мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1954112-abylayhan-zhusupov-pereshel-v-professionalnyy-boks/