Внук Мухаммеда Али одержал яркую победу нокаутом

Нико Али Уолш. Фото: twitter.com/NicoAliX74

Внук легендарного боксера Мухаммеда Али средневес Нико Али Уолш одержал четвертую победу на профессиональном ринге, передает NUR.KZ.

На вечере бокса в Оклахоме (США) Нико победил американца Джереми Йегеру техническим нокаутом во втором раунде.

Тем самым внук легендарного боксера записал на свой счет четвертую победу на профи-ринге, причем три из них он завершил досрочно. Для Йегеры это поражение стало вторым в карьере.

Стоит отметить, что перед решающей атакой 21-летний Али Уолш исполнил знаменитое движение деда.

Наслаждайтесь топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам - 300% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1953859-vnuk-muhammeda-ali-oderzhal-yarkuyu-pobedu-nokautom/