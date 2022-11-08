Баскетбольный клуб "Астана" подписал контракт с американским разыгрывающим

Маркелл Джонсон. Фото: pbcastana.kz

Столичный баскетбольный клуб "Астана" официально объявил о подписания контракта с американским разыгрывающим Маркеллом Джонсоном, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

Он начал играть в баскетбол в Огайо за команду Восточной технической средней школы. Его называли одним из лучших новичков штата: в юниорский сезон он набирал в среднем 31.6 очка, совершал 7.4 подбора и 3.5 перехвата за игру.

Такие СМИ, как Cleveland.com и Associated Press называли Джонсона лучшим молодым игроком года среди юношей и лучшим игроком дивизиона соответственно.

Он выступал в летней программе Спортивного союза любителей за команду King James Shooting Stars, связанную с легендой НБА Леброном Джеймсом. Поступив в колледж в 2016, Маркелл начал выступать за команду университета штата Северная Каролина. В свой первый сезон он был дублером Денниса Смита, ныне выступающего за клуб НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс".

В среднем за четыре сезона он набирал 9.7 очка, а также совершал три подбора, 5.1 ассиста и 1.4 перехвата за матч.

Профессиональная карьера Маркелла началась в 2020 году, когда он подписал двухлетнее соглашение с "Бешикташем". В сезоне-2020/21 он провел 26 матчей в турецкой Суперлиге, в среднем набирая за матч 7 очков, 2.4 подбора и 4.5 передачи.

Затем игрок перешел в литовский "Пено Жвайгждес", где провел сезон-2021/22. Его средние показатели: 12 очков, 3.4 подбора и 4.3 передачи за игру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1996274-basketbolnyy-klub-astana-podpisal-kontrakt-s-amerikanskim-razygryvayuschim/