Роман Марчук перешел в баскетбольную "Астану"

Роман Марчук. Фото: pbcastana.kz

Бывший форвард "Барсы Атырау" и член сборной Казахстана по баскетболу 29-летний Роман Марчук подписал контракт с "Астаной", сообщает официальный сайт столичной команды.

Карьеру баскетболиста Роман начал в местном ЦСКА. Сезон 2012/13 он провел в "Астане" вместе с братом Максимом, став чемпионом Казахстана и впервые завоевав Кубок страны.

После Роман играл в "Тиграх Астаны" (3-е место в Высшей лиге, сезон-2013/14), "Алматинском легионе" (две победы в Кубке Казахстана в 2015 и 2016 годах, серебро Национальной лиги в сезоне-2014/15 и бронза в сезоне-2018/19) и "Каспии" (3-е место в Национальной лиге сезона-2016/17).

Минувший сезон Марчук провел в "Барсах Атырау". Его средняя результативность в Национальной лиге составила 6,89 очка за матч.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1983459-roman-marchuk-pereshel-v-basketbolnuyu-astanu/