Американская баскетболистка обратилась к Джо Байдену с просьбой освободить ее из тюрьмы

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Известная американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была арестована в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков, обратилась к президенту США, сообщает Yahoo Sports.

"Сидя здесь, в российской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты жены, семьи, друзей, олимпийской формы и каких-либо достижений, я боюсь, что могу остаться здесь навсегда.

4 июля наша семья обычно чествует тех, кто боролся за нашу свободу, в том числе моего отца, ветерана войны во Вьетнаме. Мне больно думать о том, как я обычно отмечаю этот день, потому что в этом году свобода означает для меня нечто совершенно другое.

Я понимаю, что у вас много забот, но, пожалуйста, не забывайте обо мне и других американских заключенных. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы вернуть нас домой. Я впервые голосовала в 2020 году, и я голосовала за вас. Я верю в вас. Мне еще столько всего хорошего нужно сделать на свободе, которую вы можете помочь вернуть.

Я скучаю по жене! Я скучаю по семье! Я скучаю по своим партнерам по команде! Мне больно видеть, как они сейчас страдают. Я благодарна за все, что вы можете сделать в этот момент, чтобы вернуть меня домой", – говорится в письме.

1 июля состоялось первое судебное заседание по делу Грайнер. В зале суда присутствовали сотрудники посольства США. Прокурор зачитал обвинительное заключение, были допрошены два свидетеля. Суд постановил отложить заседание на 7 июля.

Напомним, что баскетболистка была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ей вменяют контрабанду наркотиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1977078-amerikanskaya-basketbolistka-obratilas-k-dzho-baydenu-s-prosboy-osvobodit-ee-iz-tyurmy/