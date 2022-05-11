"Астана" выиграла чемпионат Казахстана по баскетболу

Иллюстративное фото: pexels.com

В Атырау столичная "Астана" обыграла "Барсов Атырау" и выиграла чемпионат Казахстана по баскетболу, сообщает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Финальная серия игр национальной лиги между "Барсами Атырау" и "Астаной" переехала в Атырау, где прошел третий матч. Предыдущие две игры уверенно выиграл столичный коллектив. Общий счет серии - 3:0 в пользу столичной команды.

Таким образом, "Астана" стала десятикратным чемпионом национальной лиги, а "Барсы Атырау" девятый раз в истории стали серебряными призерами.

Кроме награждения победителей и серебряных призеров турнира были названы четверо из пяти лучших игроков сезона:

Скайлар Спенсер – "Астана";

Донте Ламонт Макгилл – "Барсы Атырау";

Владимир Иванов –"Барсы Атырау";

Антонио Кэмпбелл – "Астана".

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1968839-astana-vyigrala-chempionat-kazahstana-po-basketbolu/