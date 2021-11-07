Баскетболист "Астаны" 4-й раз подряд стал самым результативным игроком в матче Лиги ВТБ

Джейлен Берфорд. Фото: pbcastana.kz

В четвертом туре Единой Лиги ВТБ баскетбольная "Астана" играла в гостях против саратовского "Автодора" и потерпела поражение с разницей в одно очко. Лучшим на площадке стал американский легионер "Астаны" Джейлен Берфорд, сообщает NUR.KZ.

Первая половина игры завершилась со счетом 47:51 в пользу "Астаны".

В третьей четверти хозяева выиграли 20:10 и получили превосходство в 6 очков перед заключительной четвертью - 67:61.

В концовке "Астана" выдала мощный спурт - догнала хозяев площадки и даже некоторое время лидировала. Однако в перестрелке перед финальной сиреной "Автодор" оказался чуть более удачливым и выиграл с разницей в одно очко 83:82.

Лучшим на площадке стал нападающий "Астаны" Джейлен Бержфорд, который набрал 26 очков. Американец во всех четырех играх Лиги ВТБ становится самым результативным игроком и занимает первое место в списке бомбардиров лиги со средней результативностью 26,5 очков за матч.

Рейтинг лучших бомбардиров Единой Лиги ВТБ. Скриншот: vtb-league.com

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/basketball/1940963-basketbolist-astany-4-y-raz-podryad-stal-samym-rezultativnym-igrokom-v-matche-ligi-vtb/