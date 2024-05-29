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Алматинцев предупредили о больших штрафах

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Мужчина держит в руках деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Алматинцев предупредили о больших штрафах за недостоверные или несвоевременно предоставленные данные в сфере торговли и бизнеса, передает корреспондент NUR.KZ.

Ответственность за подобные нарушения ужесточается с июня этого года. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по Алматы Талгат Мухаметказиев во время брифинга на площадке РСК.

Как сообщил спикер, данные сдают в органы статистики различные организации и предприятия в виде отчетов.

"В Алматы в апреле объем оптового товарооборота составил 1,2 трлн тенге. Эту информацию нам предоставили 765 предприятий, занимавшихся оптовой торговлей в указанном месяце. Помимо данных об объеме оптовой и розничной торговле, мы собираем данные о производстве продукции, об инвестициях в основной капитал, о выполненных строительных работах, об объеме оказанных услуг, о численности работников, заработной плате работников и так далее", - сообщил Талгат Мухаметказиев.

По его словам, эти данные позволяют составить картину о положении экономики и социальной сферы страны. Госорганы могут планировать развитие экономики по таким отчетам, а население использует официальную статистику, чтобы понять, как изменяются условия на рынке труда, товаров и прочего.

Спикер напомнил, что статистические данные будут настолько верны, насколько правильно их предоставят респонденты. То есть, статистика должна быть предоставлена достоверно и своевременно. На это направлены и новые поправки, ужесточающие наказание. Если респондент не предоставит первичные статданные в указанные сроки, то он будет оштрафован.

Кроме того, если обнаружится, что данные были поданы недостоверно, то респондентам направят извещение о том, чтобы они могли внести корректировки и отправили отчеты повторно либо отправили дополнительную информацию, которая подтвердит достоверность ранее предоставленных данных. В случае отсутствия такого подтверждения респонденты будут оштрафованы.

Как отметил Талгат Мухаметказиев, за представление недостоверных данных впервые респондент получает предупреждение, за непредставление накладывается штраф.

Штрафы установлены в следующих размерах:

  • на физических лиц – 10 МРП;
  • на должностных лиц, на НКО, субъектов малого бизнеса – 14 МРП;
  • на субъекты среднего предпринимательства – 20 МРП;
  • на субъекты крупного предпринимательства – 120 МРП.

Изменения вступят в силу с 8 июня 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2108736-almatincev-predupredili-o-bolshih-shtrafah/

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