Пьяных иностранок сняли с рейса в Дубай в Алматы

В аэропорту Алматы полицейские не допустили на рейс двух пассажирок. Девушек привлекли к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается на сайте Департамента полиции на транспорте, сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту установили двух гражданок России 24 и 25 лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что девушки нарушили общественный порядок.

Медосвидетельствование выявило у задержанных иностранок алкогольное опьянение средней степени.

"Правонарушительницы привлечены к ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и оштрафованы на 5 МРП (18 тыс. тенге) каждая", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Отмечается, что с начала года за различные правонарушения транспортные полицейские привлекли к ответственности более 30 тыс. человек.