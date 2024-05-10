Пьяных иностранок сняли с рейса в Дубай в Алматы
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В аэропорту Алматы полицейские не допустили на рейс двух пассажирок. Девушек привлекли к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.
Как сообщается на сайте Департамента полиции на транспорте, сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту установили двух гражданок России 24 и 25 лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что девушки нарушили общественный порядок.
Медосвидетельствование выявило у задержанных иностранок алкогольное опьянение средней степени.
"Правонарушительницы привлечены к ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и оштрафованы на 5 МРП (18 тыс. тенге) каждая", - говорится в сообщении правоохранительных органов.
Отмечается, что с начала года за различные правонарушения транспортные полицейские привлекли к ответственности более 30 тыс. человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2098571-pyanyh-inostranok-snyali-s-reysa-v-dubay-v-almaty/