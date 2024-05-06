Мужчина избил пожилую мать в Алматы

Жителя Алматы арестовали на 10 суток за избиение пожилой матери. Запланирован суд по вопросу его принудительного лечения от алкоголизма, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Instagram-профиле правозащитницы Дины Тансари появилась публикация о женщине, которая, по ее словам, периодически страдает от избиений со стороны сына. Последний такой случай произошел днем 1 мая, пишет Тансари.

"Люди из соседнего дома шли мимо, услышали крики о помощи с улицы и побежали искать квартиру. Когда нашли, он уже открывал изнутри дверь ключом и пытался уйти. Дверь была покореженная, видимо, от постоянных попыток ее взломать, потому что бабушке меняют замки, но сын их выбивает", - говорится в посте.

При этом соседи, как отмечается в публикации, неоднократно ходили к полицейским.

Корреспонденту NUR.KZ ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

"По факту нанесения телесных повреждений и нарушения ранее выставленного защитного предписания возбуждено административное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Решением суда правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.

Вместе с тем 13 мая запланирован процесс в гражданском суде Медеуского района по вопросу его принудительного лечения от алкоголизма", - гласит сообщение полиции.

Напомним, что в середине прошлого месяца президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Они следующие:

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей";

"О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Вдобавок, с прошлого года в Казахстане ужесточили ответственность за бытовое насилие. Так, например, новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Примирение сторон возможно лишь раз, в суде.

Кроме того, с 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).