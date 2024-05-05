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Заморозки, грозы и сильный ветер обрушатся на большую часть Казахстана

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Мужчина укрылся зонтом
Ветер. Иллюстративное фото: Chalabala/Getty Images

В понедельник, 6 мая, на большей части Казахстана ожидается непогода, из-за грозы и сильного ветра в регионах объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

6 мая ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Порывы ветра временами будут достигать 29 м/с.

В Алматы и городе Қонаев ночью также ожидаются сильный дождь, гроза и усиление ветра.

Дожди, грозы и сильный ветер синоптики прогнозируют еще и жителям Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской и Карагандинской областей, а также области Абай.

В Карагандинской области помимо грозы обещают заморозки до 2-3 градусов.

Между тем в Актау 6 мая объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.

В области Ұлытау ожидается туман, а в центре, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

О заморозках предупреждают также жителей Костанайской, Акмолинской, Павлодарской и Актюбинской областей.

В Кызылординской области завтра ожидается гроза и сильный туман.

В Туркестанской области и области Жетісу обещают сильный дождь, усиление ветра с порывами до 23-28 метров в секунду.

Гроза и шквальный ветер ожидаются и в Шымкенте.

В Западно-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, а в Астане - из-за заморозков до 1-3 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2096537-zamorozki-grozy-i-silnyy-veter-obrushatsya-na-bolshuyu-chast-kazahstana/

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