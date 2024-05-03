"Сами не справимся": на падеж верблюжат из-за нашествия клещей пожаловались на западе Казахстана

В Мангистауской области крестьяне просят чиновников помочь им в борьбе с клещами. С приходом тепла мелкие кровососы буквально озверели, жалуются сельчане, передает сайт телеканала КТК.

Пало уже несколько верблюжат. Фермеры чистят сараи, стригут шерсть, но результатов нет. Они просят провести полную дезинфекцию.

"У меня пало уже пять верблюжат. Все, что от меня зависело, я сделал. Без ветеринаров мы не справимся. Просто пусть помогут нам с ядом", - рассказал фермер Ербол Естурлиев.

По словам чиновников, ситуация с клещами находится под контролем и, самое главное, для людей угрозы нет. Фермеров просят не паниковать, состригать животным шерсть и не забывать про прививки против паразитарных заболеваний, которые ставят раз в год. Власти также рекомендуют дезинфицировать сараи самостоятельно. Мол, они и так делают все, что могут.

"Каждый фермер обязан предпринимать меры по предотвращению паразитарных заболеваний. Мы со своей стороны проводим профилактические и диагностические мероприятия для предотвращения инфекционных заболеваний", - заявил зам. руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области Бердибек Маркабаев.

Источник: КТК