Казахстанские полицейские выявили 127 стихийных свалок

127 стихийных свалок выявлено полицейскими за две недели рейдов - с 15 апреля стражи порядка выявили более 19 тыс. правонарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

С 15 апреля на территории республики проводится акция по недопущению складирования твердых бытовых и строительных отходов вне отведенных для этого местах, слива жидких отходов вне полигонов, уточнили в полиции.

За это время было выявлено 127 стихийных свалок, из них 32 находятся за пределами населенных пунктов. В целом выявлено 19 274 административных правонарушения, в том числе 5 488 фактов загрязнения мест общего пользования, 13 786 фактов нарушения правил благоустройства.

В министерстве призвали граждан бережно относиться к природе, не загрязнять окружающую среду, строго соблюдать экологическое законодательство.