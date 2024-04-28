Вода залила улицы Актау: трубопровод прорвало сразу в двух местах из-за износа сетей (видео)

В Актау за сутки дважды прорвало трубопровод в двух разных местах. Очевидцы сняли видео с затопленными водой улицами города. Сейчас специалисты устраняют порывы, передает Lada.kz.

Сообщается, что первый инцидент произошел сегодня ночью около 04:00 на дороге в 13 микрорайоне города Актау.

Горожане сняли потоп на видео. На кадрах видно, что возле тротуара из-под земли бьет вода. При этом автор видео, проезжая дальше по дороге, показал, что затопленными оказались десятки метров проезжей части.

"В ГКП "КЖСА" сообщили, что прорыв произошел на трубопроводе питьевой воды. Ведутся работы по его устранению. Под ограничение водоснабжения попал один жилой дом", – пишет издание.

При этом уже утром жители города также пожаловались на прорыв в 1 микрорайоне.

Проблему на месте также устраняли работники ГКП "КЖСА". Ограничений по подаче питьевой воды, как заверили коммунальщики, не ожидается.

"В обоих случаях, как сообщили в коммунальной компании, прорывы связаны с изношенностью инженерных сетей", – говорится в публикации.

Напомним, в январе в одном из многоэтажных домов Актау прорвало трубу и подъезд залило кипятком. Горячая вода несколько часов стекала по лестницам. Тогда сообщалось, что порыв батареи спровоцировала низкая температура воздуха на улице.

При этом в конце декабря прошлого года на видео сняли потоп в поликлинике в Актау. Как объясняли в управлении здравоохранения, виновником потопа стал пациент, который случайно сломал батарею в воздухоотводящей части. В результате поломки со второго на первый этаж стала стекать вода и часть ее попала в электрощит.

Кроме того, в ноябре прошлого года в Актау произошел порыв на тепломагистрали. Тогда в Сети появилось видео с затопленной дорогой, от которой поднимаются клубы пара.