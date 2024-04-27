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"Свадьба на тысячу человек": казахстанка, вышедшая замуж за камбоджийца, рассказала о семейной жизни

Опубликовано:

Свадьба Роты и Жанетты
Свадьба Роты и Жанетты. Фото: из личного архива

О свадьбе на тысячу человек с монахами и о том, каково быть камбоджийский келин, рассказала казахстанка Жанетта. Семь лет назад она вышла замуж за камбоджийца, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанка Жанетта 13 лет живет в Южной Корее с мужем и дочкой. Впервые в эту страну девушка отправилась в студенческие годы по программе обмена. В Корее девушка отучилась один семестр. Тогда, кстати, и познакомилась со своим будущим мужем – студентом из Камбоджи по имени Рота. Но на тот момент парня и девушку связывали только дружеские отношения.

Девушка была очарована Кореей и возможностями, которые может дать эта страна в плане образования. Потому, подучив корейский язык, Жанетта поступила на магистратуру в один из вузов Южной Кореи. Там встретила своего давнего друга – камбоджийца Роту.

"Когда я вернулась в Корею, он еще был здесь. Так как мы были знакомы, мы с ним более тесно общались. У нас с ним были общие проекты - мы объединяли других иностранцев, помогали им. Мы стали лучшими друзьями. После он переехал в Сеул, на тот момент мы уже встречались. Когда я окончила магистратуру, я тоже переехала в Сеул", - вспоминает Жанетта.

Там Жанетту ждало предложение руки и сердца. Эту новость семья жениха восприняла очень радостно, а вот со стороной невесты сначала было не все гладко.

"Семья жениха была удивлена, потому что про Казахстан ничего не знали. Знали только про СССР и Россию. То, что я разговариваю на русском языке, их сильно удивило. С его стороны никаких проблем не было. С моей же стороны, если мама, тети и дяди - все поддерживали, то папа был очень сильно против.

Но я его пригласила в Корею на свой выпускной, чтобы он познакомился с молодым человеком. И буквально за неделю его мнение изменилось на 180 градусов. И когда папа уезжал, он сказал: "Если ты серьезно намерена, то выходи за него замуж", - рассказывает казахстанка.

Свадьба Роты и Жанетты в Казахстане
Свадьба Роты и Жанетты в Казахстане. Фото: из личного архива

В следующий раз отец Жанетты встретился с Ротой уже в Казахстане, где проходил той в честь бракосочетания. Там жениху дали казахское имя Рахымбек, которое парню очень понравилось.

"Ему понравилось казахское гостеприимство, сказал, что его можно почувствовать, даже не зная языка. Он был в шоке он нашей конины. Он сказал: "Как можно есть лошадь?", но, когда попробовал, сказал: "Как можно было не есть лошадь", - с улыбкой рассказывает девушка.

Семья Жанетты провела той в Казахстане, а после молодожены отправились в Камбоджу. Там их ждал пышный праздник на тысячу гостей, что по меркам камбоджийцев считается обычной свадьбой, говорит Жанетта. В честь такого радостного события в Камбодже зовут всех друзей, знакомых, соседей и родственников, в том числе, из дальних городов.

"Если у нас в Казахстане 500 человек – это много, то в Камбодже 700 человек – это мало. И вот мы праздновали нашу свадьбу на тысячу человек. Вообще у них неделю свадьба длится. Но мы решили сократить и за два дня быстро все провели.

Потому что в Корее не дают отпуск на месяц или две недели. Там только 15 дней в год и их нужно делить по 4-5 дней. Поэтому только два дня длилась свадьба. И все два дня эта тысяча человек приходила и уходила. Мои родители, когда туда поехали, были в шоке", - делится воспоминаниями камбоджийская невеста.

Для такого многочисленного мероприятия пришлось арендовать участок и накрыть там столы на тысячу человек. Также, рассказывает Жанетта, были соблюдены почти все традиции камбоджийцев.

Свадьба Роты и Жанетты в Камбодже
Свадьба Роты и Жанетты в Камбодже. Фото: из личного архива

"Когда пара женится, обязательно в первую очередь они с утра зовут монахов из монастырей. Они приходят, садятся, а перед ними садятся молодожены в золотистой одежде. А за ними родственники и пожилые. И где-то 30-40 минут мы сидели на корточках, не двигаясь, потому что они читали молитву", - рассказывает девушка.

Девушка, как и многие невесты, переживала из-за отношений со свекровью. Но с первого дня знакомства убедилась, что приняли ее в семью как родную дочь, а не как невестку.

"Просто у казахов, у корейцев и многих других национальностей отношения невестки и свекрови напряженные. Но у камбоджийцев наоборот. Я вставала, чтобы помочь, посуду помыть. Но меня садили обратно и говорили, что не нужно ничего делать. Для меня это было шоком. И они были удивлены тому, что я могла встать и что-то прибрать. Они тогда сказали, что в Камбодже не найдешь такую невестку.

Но я не знаю их языка, поэтому особо не наболтаешься, конечно. Прошло уже семь лет и до сих пор, когда мы собираемся с его братьями, сестрами, они на меня смотрят, как на статую. Некоторые из них в шоке, что их старший брат женился на женщине, которая не знает их языка", - с улыбкой говорит Жанетта.

После молодожены вернулись в Корею, где тоже сыграли свадьбу. А четыре года назад в семье случилось пополнение – у Роты и Жанетты родилась дочка, которую назвали Луана.

Жанетта с супругом и дочкой
Жанетта с супругом и дочкой. Фото: из личного архива

К слову, в Южной Корее декретный отпуск длится только три месяца. После женщина должна выйти на работу, чтобы не потерять свое место. Из-за этого в Корее детей уже в три месяца отдают в садик.

"Я по истечении трех месяцев вышла на работу. К счастью, приехала моя мама, помогала и сидела с дочкой до полугода. Потом мы дочку с шести месяцев отдали в детский сад. Там она научилась ходить и говорить.

Супруги с дочкой Луаной
Супруги с дочкой Луаной. Фото: из личного архива

Сейчас она в основном разговаривает только на корейском. Его она, наверное, лучше нас знает. Когда у нее спрашиваешь, кто она по национальности, она говорит: "Папа – камбоджиец, мама – казашка, а я – кореянка". Но по паспорту она камбоджийка", - добавляет Жанетта.

Рассказала девушка и про отношения между супругами. Говорит, национальность, разность традиций и культур никогда не была помехой. Еще Жанетта отмечает, что камбоджийцы очень добрый и миролюбивый народ. Люди в Камбодже не ссорятся, не повышают голос.

"Поссориться с моим мужем невозможно", - смеясь, говорит Жанетта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2091692-svadba-na-tysyachu-chelovek-kazahstanka-vyshedshaya-zamuzh-za-kambodzhiyca-rasskazala-o-semeynoy-zhizni/

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