"Мимо проезжали": 22 человека отравились, вдохнув пары неизвестной жидкостью в Шымкенте
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Медицинская помощь понадобилась 22 жителям Шымкента, которые почувствовали себя плохо после того, как побывали на месте разлива неизвестной жидкости, передает телеканал 24KZ.
По словам пострадавших, на обочине стоял грузовик с емкостью, из которой текла жидкость желтого цвета и неприятно пахло газом. Проходящие мимо люди почувствовали недомогание - удушье, першение в горле и тошноту.
Сотрудники ДЧС устранили утечку и отогнали автомобиль на безопасное расстояние от населенных пунктов.
Водитель авто заявил, что не знает, что находится в бочке.
По данным Департамента экологии, в воздухе зафиксировали превышение аммиака, пропана, метана и углеводорода нефти. Сейчас в лаборатории выясняют, что это за жидкость.
"Многие жители и те, кто мимо проезжали, почувствовали удушающий резкий запах. Среди них было двое детей 2021 и 2023 года рождения. Первая помощь оказана.
На данный момент все больные после полученного лечения отпущены домой", - сообщила главный врач Центра гипербарической оксигенации им. Т. Орынбаева Шымкента Мадина Ермаханбетова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2091446-mimo-proezzhali-22-cheloveka-otravilis-vdohnuv-pary-neizvestnoy-zhidkostyu-v-shymkente/