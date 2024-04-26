"Мимо проезжали": 22 человека отравились, вдохнув пары неизвестной жидкостью в Шымкенте

Медицинская помощь понадобилась 22 жителям Шымкента, которые почувствовали себя плохо после того, как побывали на месте разлива неизвестной жидкости, передает телеканал 24KZ.

По словам пострадавших, на обочине стоял грузовик с емкостью, из которой текла жидкость желтого цвета и неприятно пахло газом. Проходящие мимо люди почувствовали недомогание - удушье, першение в горле и тошноту.

Сотрудники ДЧС устранили утечку и отогнали автомобиль на безопасное расстояние от населенных пунктов.

Водитель авто заявил, что не знает, что находится в бочке.

По данным Департамента экологии, в воздухе зафиксировали превышение аммиака, пропана, метана и углеводорода нефти. Сейчас в лаборатории выясняют, что это за жидкость.

"Многие жители и те, кто мимо проезжали, почувствовали удушающий резкий запах. Среди них было двое детей 2021 и 2023 года рождения. Первая помощь оказана.

На данный момент все больные после полученного лечения отпущены домой", - сообщила главный врач Центра гипербарической оксигенации им. Т. Орынбаева Шымкента Мадина Ермаханбетова.