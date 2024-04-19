Один город Казахстана на все лето останется без горячей воды

На Мангистауском атомном энергокомбинате сообщили, что в Актау с мая до конца до лета отключат горячую воду. На предприятии назвали эту меру вынужденной, передает Lada.kz.

Как пишет издание, ссылаясь на пресс-службу МАЭК, продолжительное отключение связано с масштабной реконструкцией тепломагистральных трубопроводов.

"Для качественной подготовки к предстоящему отопительному периоду 2024-2025 годов начата масштабная работа по замене сетей, принадлежащих ТОО "МАЭК" в рамках проекта "Реконструкция и строительство магистральных тепловых сетей Актау".

ТОО "МАЭК" приносит извинения за возможные неудобства и просит понимать, что эти меры необходимы для обеспечения комфорта жителей города", - заявили на предприятии.

Точная дата отключения горячей воды пока неизвестна, однако жителям необходимо быть готовыми к тому, что горячей воды не будет уже с 22 апреля

"С 22 по 26 апреля проводятся гидравлические испытания тепловых сетей для выявления дефектных участков трубопроводов. Эти мероприятия направлены на повышение надежности и эффективности тепловых сетей. После этого срока будут исправляться дефекты, которые обнаружатся в ходе испытаний. А уже с 1 мая планируется начало реконструкции тепломагистрального трубопровода", - добавили в организации.

При этом в МАЭК опровергли появившуюся в Сети информация, что с 22 по 26 апреля в Актау отключат питьевую воду.

Отметим, согласно информации с официального сайта, Мангистауский атомный энергетический комбинат (МАЭК) образован 1 июля 1968 года. Задачей предприятия является снабжение промышленности и населения региона электрической и тепловой энергией, водой различного назначения (питьевая, горячая, техническая, дистиллят).

На предприятии работают 3 645 рабочих и специалистов.

В составе комбината находятся три электрических станции (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭС), Завод производства дистиллята и промышленного тепловодоснабжения, Ремонтный завод, Цех сетей и подстанций, Реакторная установка БН-350 (с 1999 года находится в режиме вывода из эксплуатации). Кроме того, в структуру энергопредприятия входят 11 производственных участков и вспомогательных цехов для обеспечения основных технологических производств комбината.

С 21 ноября 2022 года Мангистауский атомный энергетический комбинат передан в коммунальную собственность. Было также принято решение о переименовании ТОО "МАЭК-Казатомпром" в ТОО "МАЭК".