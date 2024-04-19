Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Один город Казахстана на все лето останется без горячей воды

Опубликовано:

Вода льется из крана
Раковина. Иллюстративное фото: pixabay.com

На Мангистауском атомном энергокомбинате сообщили, что в Актау с мая до конца до лета отключат горячую воду. На предприятии назвали эту меру вынужденной, передает Lada.kz.

Как пишет издание, ссылаясь на пресс-службу МАЭК, продолжительное отключение связано с масштабной реконструкцией тепломагистральных трубопроводов.

"Для качественной подготовки к предстоящему отопительному периоду 2024-2025 годов начата масштабная работа по замене сетей, принадлежащих ТОО "МАЭК" в рамках проекта "Реконструкция и строительство магистральных тепловых сетей Актау".

ТОО "МАЭК" приносит извинения за возможные неудобства и просит понимать, что эти меры необходимы для обеспечения комфорта жителей города", - заявили на предприятии.

Точная дата отключения горячей воды пока неизвестна, однако жителям необходимо быть готовыми к тому, что горячей воды не будет уже с 22 апреля

"С 22 по 26 апреля проводятся гидравлические испытания тепловых сетей для выявления дефектных участков трубопроводов. Эти мероприятия направлены на повышение надежности и эффективности тепловых сетей. После этого срока будут исправляться дефекты, которые обнаружатся в ходе испытаний. А уже с 1 мая планируется начало реконструкции тепломагистрального трубопровода", - добавили в организации.

При этом в МАЭК опровергли появившуюся в Сети информация, что с 22 по 26 апреля в Актау отключат питьевую воду.

Отметим, согласно информации с официального сайта, Мангистауский атомный энергетический комбинат (МАЭК) образован 1 июля 1968 года. Задачей предприятия является снабжение промышленности и населения региона электрической и тепловой энергией, водой различного назначения (питьевая, горячая, техническая, дистиллят).

На предприятии работают 3 645 рабочих и специалистов.

В составе комбината находятся три электрических станции (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭС), Завод производства дистиллята и промышленного тепловодоснабжения, Ремонтный завод, Цех сетей и подстанций, Реакторная установка БН-350 (с 1999 года находится в режиме вывода из эксплуатации). Кроме того, в структуру энергопредприятия входят 11 производственных участков и вспомогательных цехов для обеспечения основных технологических производств комбината.

С 21 ноября 2022 года Мангистауский атомный энергетический комбинат передан в коммунальную собственность. Было также принято решение о переименовании ТОО "МАЭК-Казатомпром" в ТОО "МАЭК".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2088119-odin-gorod-kazahstana-na-vse-leto-ostanetsya-bez-goryachey-vody/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.