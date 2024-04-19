Золотые слитки и монеты на 70 млн тенге пытались незаконно вывезти из Казахстана

В аэропорту Астаны таможенники пресекли вывоз золотых слитков и коллекционных монет. Также с начала года из страны не дали вывезти более 400 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГД.

Сообщается, что с начала 2024 года сотрудники столичного таможенного поста "Әуежай-Астана" пресекли 22 факта незаконного вывоза валюты на сумму более 400 млн тенге.

"В начале года в Международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" в ходе таможенного контроля международного рейса "Астана – Стамбул" гражданином РК совершена попытка незаконного вывоза иностранных денежных средств на сумму более 74 млн тенге", – рассказали в Комитете госдоходов.

Доллары. Фото: КГД

При этом в трех случаях правоохранители усмотрели признаки уголовных правонарушений – здесь общая сумма, которую пытались вывезти из страны, составила 172 млн тенге. Эти материалы направлены в Департамент экономических расследований по Астане.

В оставшихся 19 фактах с признаками административного правонарушения – сумма здесь составила 281 млн тенге – был выписан штраф на 664 560 тенге.

"Кроме того, гражданами допущено нарушение по незаконному вывозу золотых слитков весом 433 грамма и коллекционных монет общим весом 3000 грамм (на сумму более 70 млн тенге)", – говорится в сообщении ведомства.

Коллекционная монета. Фото: КГД

Добавим, что в соответствии с указом главы государства "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" установлен запрет на вывоз:

наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка РК, установленному на дату вывоза; золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 гр. и инвестиционных монет из золота "ALTYN BARYS" и из серебра "KÚMIS BARYS", выпускаемых Национальным банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 гр.

При этом в Кодексе об административных правонарушениях РК существует статья 551, в которой установлено наказание за недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах.

Так, недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию, влечет штраф в размере 10 МРП (36,9 тыс. тенге).