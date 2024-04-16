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"Набросилась на хозяина и укусила его": карантин объявили в ряде сел на юге Казахстана из-за бешенства скота

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Лошадь скачет по тропе
Лошадь. Иллюстративное фото: Zuberka / Getty Images

В двух селах Туркестанской области у скота выявили бешенство, из-за чего был объявлен карантин. В одном из случаев лошадь укусила своего хозяина, передает сайт телеканала КТК.

Еще в двух селах Туркестанской области ввели карантин из-за бешенства скота – Тлектес и Карабастау Казыгуртского района. Там болезнь выявили у четырех овец, коровы и лошади.

"Последняя вдруг набросилась на хозяина и укусила его. Мужчина теперь под присмотром медиков", – сообщил телеканал.

Причем ранее бешенство выявили у домашних животных в селе Сынтас. На данный момент на карантине в Туркестанской области около 5 тысяч животных. Людям, живущим в этих районах, даже запретили выгуливать собак и кошек, а также обязали вакцинировать питомцев.

"Во время карантина скот не может быть продан на рынок, нельзя его пасти в других населенных пунктах, есть мясо скота и употреблять молоко. Также нельзя выпускать животных из загонов. Мы установили ограничение на срок 2 месяца. Если за время карантина не будет выявлено новых фактов, то ограничения будут сняты", – рассказал глава Казыгуртской районной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Асет Бектаев.

Источник: КТК

Добавим, по информации на сайте MSD Manuals, бешенство — это вирусная болезнь, которая передается от больных животных и вызывает воспаление головного и спинного мозга. Если вирус попал в спинной или головной мозг, бешенство практически всегда заканчивается смертью.

Бешенство вызывает у человека возбужденное состояние, дезориентацию и паралич. Заражение можно предупредить, если сразу очистить рану, сделать прививку и ввести иммуноглобулин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2086007-nabrosilas-na-hozyaina-i-ukusila-ego-karantin-obyavili-v-ryade-sel-na-yuge-kazahstana-iz-za-beshenstva-skota/

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