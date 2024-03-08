Автобусы с пассажирами закидали камнями в Шымкенте

В Шымкенте водители пяти автобусов одного маршрута пожаловались на хулиганов, кидающих камни в общественный транспорт. Полиция начала проверку, передает Otyrar.kz.

Как рассказали водители, все произошло поздно вечером. Общественный транспорт проезжал по жилому массиву Таскешу, когда в их окна начали бросать крупные камни. Стекла потрескались, в некоторых буквально зияют дыры.

"Это было вечером, около 8 часов, уже темно, я услышал, что что-то попало в автобус. Вышел, но уже никого не было, я даже не видел, кто кинул. Окно лопнуло. Это ведь не только материальный ущерб, окно могло быть открыто, а если бы попали в пассажиров?" — рассказал водитель Касымбек Ахметов.

Ущерб нанесен пяти машинам общественного транспорта. Камни в автобусы летели третьего и пятого марта. По предварительным оценкам, на восстановление понадобится больше миллиона тенге. Сейчас транспортники подсчитывают убытки и меняют стекла.

В полиции сообщили, что начали расследование.

"По данному факту сотрудниками Абайского РУП проводится проверка", — цитирует издание сообщение правоохранительных органов.

По словам транспортников, автобусы маршрута №149 — единственные, чей маршрут проходит через жилой массив Таскешу. И если хулиганов не найдут и не привлекут к ответственности, автобусники готовы сократить маршрут и отказаться от поездок в опасном направлении, а значит местные жители потеряют возможность недорого проезда.

"Мы обратились в городской отдел транспорта, обратились в Каратауский акимат, если так будет продолжаться, мы, наверное, прекратим обслуживать поселок, потому что это вопиющий факт. Сегодня три автобуса не вышли на работу, заменяют стекла", — предупредил председатель ассоциации "Южавтотранс" Дархан Каюпов.

Автобусники также просят родителей провести со своими детьми разъяснительную работу. Если окажется, что это дело рук несовершеннолетних, то материальный ущерб, нанесенный автобусам, будут выплачивать мамы и папы хулиганов.