Казахстанец не уведомил акимат о новой работе и получил штраф

Житель Западно-Казахстанской области не уведомил акимат о том, что начал работать таксистом. За это его привлекли к административной ответственности, передает агентство Kazinform.

Как напомнили в районном суде, казахстанцы, которые начали зарабатывать частным извозом, должны направить соответствующее уведомление в местный исполнительный орган. Это закреплено в пунктах 1 и 2 статьи 17 закона РК "О разрешениях и уведомлениях".

Отмечается, что гражданам, не направившим уведомление, грозит административная ответственность по статье 463 КоАП РК.

"В указанном случае гражданин М. привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 463 Кодекса РК об административных правонарушениях, в пределах санкции статьи назначено наказание", — сообщили в суде.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, согласно статье 17 закона РК "О разрешениях и уведомлениях", осуществление физическими и юридическими лицами деятельности или действий (операций), для которых законом установлен разрешительный или уведомительный порядок, без получения соответствующего разрешения или без направления соответствующего уведомления не допускается.

Разрешение должно быть получено физическими или юридическими лицами и быть действительным, а уведомление должно быть направлено физическим или юридическим лицом до начала осуществления деятельности или действия (операции), в отношение которых законом установлен разрешительный или уведомительный порядок.

Добавим, что согласно части 1 статьи 463 КоАП РК, занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штрафы:

на физических лиц в размере 15 МРП (55,3 тыс. тенге),

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 25 МРП (92,3 тыс. тенге),

на субъектов среднего предпринимательства - в размере 40 МРП (107 тыс. тенге),

на субъектов крупного предпринимательства - в размере 150 МРП (553 тыс. тенге),

с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.