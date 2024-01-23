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Акимат Алматы ответил на слухи о разрушениях в городе

Опубликовано:

Землетрясение
Землетрясение. Фото: NUR.KZ

Акимат Алматы просит не доверять информации о том, что в городе в результате землетрясения были факты разрушений, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"В социальных сетях и мессенджерах распространяются фейковые сообщения о разрушениях в результате землетрясения в Алматы.

Просим не поддаваться панике и ориентироваться только на официальные данные Департамента по чрезвычайным ситуациям города", – сообщили в акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056879-byli-li-v-almaty-razrusheniya-akimat-vystupil-s-zayavleniem/

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