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Женщина разругалась с сестрой и вместе с дочкой в буран ушла в неизвестном направлении в Степногорске

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Женщина в красной куртке идет по улице
Женщина. Иллюстративное фото: Creative Touch Imaging Ltd./NurPhoto/Getty Images

В Степногорске россиянка, приехавшая в гости к родне, поссорилась с родственницей и ушла с маленьким ребенком из дома в непогоду, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщает новостной Telegram-канал МВД РК, в 3 часа утра в полицию Степногорска обратилась женщина с просьбой о помощи в поисках сестры и 8-летней племянницы. Они приехали к ней в гости на Новый год из России, но потом каким-то образом пропали. В городе в это время был сильный буран.

В ходе разбирательств полицейские выяснили, что во время новогоднего застолья в одном из местных кафе у сестер возник словесный конфликт, после чего россиянка взяла своего ребенка и вместе с ним ушла в неизвестном направлении.

Однако патрульные полицейские, как оказалось, знают, где находится женщина. Дело в том, что часом ранее при патрулировании улиц они заметили женщину с ребенком. Полицейские остановились, чтобы предложить свою помощь и предупредить, что в такую погоду по улице ходить не стоит.

"Женщина была в очень подавленном состоянии и рассказала, что в этом городе они с дочерью совершенно одни. Она попросила помочь ей найти какое-нибудь место для ночлега", - рассказали полицейские.

Стражи порядка отвезли их на машине в местный хостел.

В итоге полицейские вместе с заявительницей поехали в этот хостел.

"К концу беспокойной новогодней ночи родственницы помирились и вернулись благополучно домой", - заключили в полиции.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и т.п.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053546-zhenschina-razrugalas-s-sestroy-i-vmeste-s-dochkoy-ushla-v-neizvestnom-napravlenii-v-stepnogorske/

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