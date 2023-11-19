Аким Павлодарской области призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить на улицу

Аким Павлодарской области Асаин Байханов обратился к местным жителям в связи бушующей непогодой. Глава региона призвал местных жителей не выходить из дома, передает NUR.KZ.

Асаин Байханов сообщил, что спасатели области работают в усиленном режиме.

"Уважаемые земляки. В связи сильным порывом ветра(более 20 м/с) прошу вас, по возможности, воздержаться от выхода на улицу.

По области есть факты срывов кровель с различных зданий, отключения электроснабжения, а также падения деревьев.

Силы ДЧС и коммунальных служб активизированы для ликвидации последствий природной стихии и работают в усиленном режиме. Все работы проведем в максимально короткие сроки. Прошу сохранять спокойствие", – написал аким на своей странице в Instagram.

Глава региона также сообщил, что в ДЧС создан штаб, работает телефон горячей линии: +7 7182 32 36 92 или 112, а также номер службы 109.

Между тем местные жители в соцсетях публикуют последствия непогоды. Так, судя по кадрам, в Баянауле упала стела.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Павлодарской области ожидается туман, гололед, метель. Также прогнозируется сильный ветер, порывы до 15-20, местами до 23-28 м/с, ночью на западе, юге, востоке области временами – до 30 м/с и более.

Также синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до 0-5, на западе области – до 8 мороза, 20 ноября ночью – до 5-10 мороза.

Напомним, также накануне мощный ураган накрыл столицу. По словам местных жителей, вокруг все буквально летало и рушилось.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.