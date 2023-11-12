Очередная авария оставила жителей Семея без воды, но ее ремонт отложили на сутки
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Семейчане вчера остались без воды. Это не первая авария в городе за неделю. Но работы по восстановлению водоснабжения отложили на сутки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ГКП "Семей Водоканал".
"В связи с аварийной ситуацией 11 ноября с 21:30 будет приостановлено водоснабжение по адресам Широкая 5а, Ломоносова 24,26, Докучаева5,5а. Работы по устранению аварии начнутся 12.11.2023 с 8:00. Ориентировочное время проведения работ – 7-8 часов. Подвоз воды будет организован возле домов Докучаева 5,5а", – сообщает ГКП "Семей Водоканал" на своей официальной Instagram-странице.
Сегодня стало известно, что работы по устранению аварии переносятся на завтра, 13 ноября.
"В связи со сложностью подготовительных работ по устранению аварии на магистральной трубе Д300. По адресу: улица Широкая 5а. Работы по устранению аварии переносятся на 13 ноября с 08:00", – рассказали в компании.
Однако, по информации ГКП "Семей Водоканал", водоснабжение было восстановлено по адресам:
- улица Ломоносова 24, 26;
- улица Докучаева 5, 5а,1, 1а;
- улица Биборанбая 34, 37.
Также для жителей составлен график временной подачи воды по адресам: переулок Дзержинец, часть улиц Семиреченская, Широкая, Береговая, учреждение 11-я колония.
Время подачи воды:
- с 14:00 до 16:00;
- с 19:00 до 21:00.
А 13 ноября вода будет подаваться с 06:00 до 08:00.
"Жителей просим обеспечить необходимый запас воды", – добавили в ГКП "Семей Водоканал".
При этом, согласно информации Instagram-аккаунте компании, отключение воды в домах горожан в связи с ремонтными работами уже было на этой неделе.
Напомним, в конце октября в Астане случилась крупная авария, приведшая к отключению электричества. Вместе с этим начались и перебои в водоснабжении.
Добавим, что по информации на сайте предприятия, ГКП "Семей Водоканал" является одним из крупнейших коммунальных предприятий города. Оно обеспечивает население и предприятия города питьевой и технической водой, соответствующей требованиям ГОСТа, а так же отведение и очистку сточных вод.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045340-ocherednaya-avariya-ostavila-zhiteley-semeya-bez-vody-no-ee-remont-otlozhili-na-sutki/