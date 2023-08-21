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Нападение нетрезвого мужчины на полицейского сняли на видео в СКО

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Момент задержания мужчины в Петропавловске
Момент задержания. Кадр из видео: instagram.com/skopetro

В соцсетях появилось видео задержания жителя Петропавловска в стационарном посту полиции. В областном ДП сообщили, что мужчина находился в нетрезвом состоянии и вел себя агрессивно.

Кадры задержания мужчины двумя полицейскими опубликовали в Instagram-профиле skopetro. На видео гражданина валят на пол, затем надевают наручники. Происходящее снимает очевидец.

Кадры прокомментировали в департаменте полиции Северо-Казахстанской области. По их словам, случай произошел в Петропавловске 19 августа. Нетрезвый 35-летний житель пытался спровоцировать конфликт с прохожим. А когда его задержали, вел себя агрессивно.

"19 августа по улице Ауэзова в Петропавловске напротив стационарного поста полиции модульного типа был задержан 35-летний житель областного центра, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в адрес одного из прохожих, пытаясь спровоцировать конфликт.

По доставлении в стационарный пост полиции задержанный отказывался выполнять законные требования полицейских, вел себя агрессивно. В результате в отношении мужчины сотрудники полиции были вынуждены применить специальные средства", – сообщили в областном ДП.

В отношении задержанного составили протокол по статье 667 КоАП, который передали на рассмотрение в судебные органы.

Согласно статье 667 КоАП, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя, влечет:

  • штраф в размере 30 МРП (103,5 тыс. тенге);
  • либо административный арест на срок до 15 суток.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033305-napadenie-netrezvogo-muzhchiny-na-politseyskogo-snyali-na-video-v-sko/

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