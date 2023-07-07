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"Жить невозможно": полчища комаров атаковали депутата во время поездки в ВКО (видео)

Опубликовано:

Ерлан Саиров
Ерлан Саиров. Кадр из видео: instagram.com/sairoverlan

Депутат мажилиса Ерлан Саиров побывал в одном из районов на востоке Казахстана, где подвергся атаке комаров. Жители села каждый год страдают от их нашествия, передает сайт телеканала КТК.

Мажилисмен Ерлан Саиров побывал в селе Буран Курчумского района в Восточно-Казахстанской области. В селе депутат стал жертвой огромного полчища комаров.

К слову, жители Бурана каждый год страдают от этих насекомых – спасаются сетками, специальными мазями и дымовыми кострами. Некоторые из людей в период нашествия предпочитают покинуть временно село, а кто-то и вовсе из-за этого уезжает навсегда.

Атаковали комары и группу депутатов, прибывших в село, включая Ерлана Саирова. Народные избранники дали слово решить проблему.

"Летом в этих местах, честно говоря, жить невозможно. Вы и сами видите, как их много. Это даже вполне можно назвать чрезвычайной ситуацией. И народ именно эту проблему считает самой главной летом.

Мы начнем заниматься этим делом. Я думаю, нужно провести какие-то научные исследования, чтобы понять, почему так расплодились комар и мошка. Население говорит, что в советское время здесь проводили обработку с самолета, ежегодно по берегам Иртыша делали очистку. Так что этим вопросом мы обязательно займемся", – заявил Саиров.

Источник: КТК

Чем может быть опасен укус комара?

Через укус комара человек может подхватить опасные вирусы – такие, как Чикунгунья или Зика, а также заболеть лихорадкой денге, говорится на официальном сайте ВОЗ.

Лихорадка денге – одна из наиболее распространенных из передаваемых комарами инфекций. Чаще всего вирус встречается в тропическом и субтропическом климате.

У большинства людей, заразившихся лихорадкой денге, не наблюдается никаких симптомов. Наиболее распространенные симптомы, если они все-таки проявляются, – высокая температура, головная боль, ломота в теле, тошнота и сыпь.

Вирус Чикунгунья обычно вызывает лихорадку и сильную боль в суставах, другие симптомы вызываемой им болезни включают отеки суставов, боль в мышцах, головную боль, тошноту, усталость и сыпь.

Вакцины или терапии для противодействия инфекционным заболеваниям, возбуждаемым вирусом чикунгуньи, в настоящее время не существует.

Еще одно заболевание, передаваемое комарами, – лихорадка Зика. Инфекция также связана с повышенным риском развития неврологических осложнений у взрослых и детей, включая синдром Гийена-Барре, невропатию и миелит. Симптомы лихорадки – повышение температуры, сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027826-zhit-nevozmozhno-polchischa-komarov-atakovali-deputata-vo-vremya-poezdki-v-vko-video/

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