"Главврач заспанный": аким СКО без предупреждения приехал в поликлинику

Айдарбек Сапаров в поликлинике. Фото: pkzsk.info

После многочисленных жалоб в социальных сетях аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров без предупреждения приехал в поликлинику №1 Петропавловска. Он прошел по всем этажам и поговорил с пациентами, передает Петропавловск.news.

На месте были главврач медицинской организации и руководитель управления здравоохранения региона. На них аким СКО обрушился с критикой. Он дал не больше 10 дней на решение накопившихся проблем.

В числе них - острая нехватка талонов как к узким специалистам, так и к участковым терапевтам.

По словам одной из посетительниц, с 6 часов утра приходится стоять на улице в живой очереди, чтобы успеть в регистратуру за талоном. Не всегда получается попасть на прием к врачу в этот же день.

При этом глава управления здравоохранения искренне недоумевал, зачем люди приходят в 6 утра, стоят под дождем и снегом, если поликлиника работает с 8 часов.

"Потому что у вас врачи всего по два часа в день принимают, а потом в частную клинику уходят работать. Поэтому все люди не успевают записаться на прием. Значит, нужно больше специалистов, больше часов приема. Перекидывайте с других поликлиник", - объяснил глава региона.

С цифровизацией здесь тоже есть явные проблемы. Айдарбек Сапаров заметил, что у медиков на столах лежат бумажные журналы. Также были жалобы на отсутствие табличек на дверях кабинетов, недостаточное количество скамеек, большие очереди.

На улице аким СКО увидел, как все люди идут по пандусу, так как ступеньки перекрыты. Оказалось, что для ремонта крыльца ждут конкурса.

"Текущий ремонт, зачем вам конкурс? О любом доме судят по двору, вот у вас состояние крыльца само за себя говорит, это бардак. Три дня даю, приду, проверю. Не справляетесь? Я и по другим поликлиникам проеду. Тут главврач у вас заспанный на работу приезжает, а люди в очередях маются, у него три заместителя не могут исправить ситуацию. Если не могут, надо менять людей", - сказал глава региона руководителю облздрава.

В итоге Айдарбек Сапаров дал десять дней, чтобы навести порядок, распорядился вынести строгий выговор главному врачу и, если ситуация не исправится, принять меры вплоть до увольнения руководства поликлиники.

По информации официального сайта медицинской организации, история поликлиники №1 в Петропавловске начинается в 1930-1934 годах. В то время она была центральной поликлиникой, в которую входило детское отделение, гинекология и помощь на дому. В 1936 году произошло разделение поликлиники по специализированным отделениям.

В январе 2014 года постановлением акимата СКО она была реорганизована в КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" путем присоединения КГП на ПХВ "Городская женская консультация", а в декабре 2015 года к ней присоединили и КГП на ПХВ "Городская детская поликлиника".

Как указывается на сайте, миссия поликлиники - оказание качественной и эффективной медицинской помощи.

"КГП на ПХВ "Городская поликлиника №1" стремится стать востребованной поликлиникой для населения, предоставляя только качественное лечение, повышая профессионализм и всегда думая с позиции пациента. Главным приоритетом поликлиника ставит уважение к жизни и направляет свою деятельность на благо пациентам", - отмечают в медицинской организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027620-glavvrach-zaspannyy-akim-sko-bez-preduprezhdeniya-priehal-v-polikliniku/