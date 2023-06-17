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Высунулись из люка: 19-летнюю казахстанку наказали за экстремальную езду (видео)

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Пассажирки из открытого люка движущегося авто
Женщины высунулись из открытого люка. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Пассажирки высунулись из открытого люка движущегося автомобиля в Бурабае. Видео распространилось в соцсетях, нарушителей привлекли к ответственности, сообщает МВД в своем новостном Telegram-канале.

Несколько пассажирок высунулись из открытого люка авто во время движения автотранспорта по трассе в Бурабае. За рулем, как сообщается, находилась жительница столицы.

Их выходку зафиксировал на видео возмущенный водитель машины, ехавшей сзади. Полученные кадры, как рассказали в МВД, он отправил в официальный Instagram-профиль департамента полиции Акмолинской области.

"Видео снято на территории курорта Бурабай. Женщину за рулем, допустившую сразу два нарушения ПДД, привлекли к ответственности. Видеорегистратор зафиксировал, как пассажирки впереди движущейся автомашины марки "Chery Tiggo" во время движения авто высунулись в открытый люк на крыше", – говорится в публикации.

Патрульные полицейские установили владельцу авто. В тот же день на 19-летнюю казахстанку завели два административных протокола по статье 593 КОАП РК за непристегнутые пассажирками ремни безопасности.

Ранее в Абайской области выпускников, высунувшихся из люка ехавшего автомобиля, наказали полицейские.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Согласно статье 593 КоАП, несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов влечет штраф в размере 5 МРП (17,2 тыс. тенге).

Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами также влечет штраф в размере 5 МРП (17,2 тыс. тенге).

Эти же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025177-vysunulis-iz-lyuka-19-letnyuyu-kazahstanku-nakazali-za-ekstremalnuyu-ezdu-video/

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