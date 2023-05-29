Рецидивисты будут отбывать наказание отдельно от впервые осужденных в Казахстане

Осужденные. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава отдела КУИС МВД Кайрат Асыл на брифинге в ведомстве рассказал о планах по введению новых критериев распределения осужденных к местам отбывания наказания, передает корреспондент NUR.KZ.

Кайрат Асыл рассказал о нормах закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения", который вступит в силу 20 мая.

Помимо всего прочего, в законе содержится норма о перепрофилировании учреждений чрезвычайной безопасности и переводе осужденных.

"Впервые осужденные будут отбывать наказание в учреждениях средней безопасности. В учреждениях максимальной безопасности подлежат отбыванию наказания осужденные, ранее отбывавшие наказания в местах лишения свободы, независимо от погашения судимости", - сказал он.

При этом, по его словам, осужденные последней категории, уже находящиеся в учреждениях средней безопасности, в учреждения максимальной безопасности перемещаться не будут.

Кроме того, по его словам, учреждения чрезвычайной безопасности будут перепрофилированы в учреждения максимальной безопасности, за исключением одного учреждения в городе Житикаре. Там, добавил спикер, будут содержаться только осужденные к пожизненному лишению свободы.

"В реализацию указанного закона в отношении осужденных, содержащихся в учреждениях чрезвычайной и максимальной безопасности, в суд будут направлены материалы об изменении вида учреждения, назначенного по приговору.

Осужденным, которым решениями судов вид учреждения будет изменен на учреждение средней безопасности, будет пересчитан срок наказания с учетом требований статьи 62 Уголовного кодекса, которая регламентирует, что время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается в срок наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в учреждении средней безопасности", - отметил спикер.

Он добавил, что после вступления в силу решений суда об изменении вида учреждения осужденные будут переводиться в учреждения соответствующего вида максимально близко к местам жительства их родственников.

Прогнозируется, что это работа будет завершена до конца текущего года.

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу РК, лица, осужденные к лишению свободы, отбывают наказание в учреждениях.

Учреждения подразделяются на:

учреждения минимальной безопасности;

учреждения средней безопасности;

учреждения средней безопасности для содержания несовершеннолетних;

учреждения максимальной безопасности;

учреждения чрезвычайной безопасности;

учреждения полной безопасности;

учреждения смешанной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022458-retsidivistov-budut-sazhat-otdelno-ot-vpervye-osuzhdennyh-v-tyurmah-kazahstana/