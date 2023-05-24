Полиция обратилась к алматинцам, имеющим пожилых родителей и родственников

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Департаменте полиции Алматы предупредили о мошенниках, обманывающих пожилых людей. Как отмечают в ведомстве, в мегаполисе участились случаи обмана старшего поколения, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в ДП города, мошенничество в отношении пожилых совершается через звонки на домашний или мобильный телефон. Злоумышленники представляются близкими родственниками, например, сыном, дочерью или внуком, и говорят, что они якобы попали в беду и для решения проблемы нужно передать деньги.

Например, человеку сообщают, что их родственник совершил ДТП, в котором пострадали люди, или вовсе привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления. Либо - находится в больнице в тяжелом состоянии, а для его лечения нужны деньги.

В полиции призвали граждан быть осторожными и не доверять сомнительным звонкам, не поддаваться эмоциям, не называть данные своих близких родственников и предупредить пожилых родственников и друзей о таких видах мошенничества.

"Если вам позвонил сотрудник полиции, то запомните, что сотрудники полиции не вправе просить денежные средства. Прежде чем начать разговор, собеседник должен представиться - назвать ФИО, должность, звание, место работы. Эти сведения вы должны перепроверить по каналу 102.

Получив телефонный звонок от незнакомого лица, обратите внимание на то, что и как он хочет вам сообщить. Мошенники, как правило, стремятся торопить, запутывать, угрожать возможными последствиями. Любую полученную информацию необходимо проверить: не отправляйте и не передавайте денежные средства", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выявить телефонных мошенников при разговоре с ними.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021867-politsiya-obratilas-k-almatintsam-imeyuschim-pozhilyh-roditeley-i-rodstvennikov/