Базу данных Damumed передали Минздраву Казахстана

Врач. Иллюстративное фото: pixabay.com

Накануне, 17 мая, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

В заседании приняли участие руководители центральных госорганов, Генпрокуратуры, АЗРК, АФМ и других ведомств.

Было отмечено, что в реализацию поручения комиссии завершена передача 50% доли участия в ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" в госсобственность в лице Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

Соответствующее решение Специализированного межрайонного административного суда Атырауской области вступило в законную силу.

Глава правительства поручил обеспечить функционирование предприятия в штатном режиме и продолжить работу по реализации всех необходимых процедур, вытекающих из принятого судом решения.

Помимо этого рассмотрены меры по развитию конкуренции на рынке предоставления информационных услуг в сфере здравоохранения.

Отмечается, что сейчас свыше 80% рынка покрывает система Damumed, принадлежащая ТОО "ЦИТ "Даму".

Подчеркивается, что отсутствие полноценного механизма обмена данными между медицинскими информсистемами на республиканском уровне сформировало неконкурентные условия на рынке, в результате чего у казахстанских медорганизаций возникли сложности перехода от одной медицинской информсистемы к другой.

В связи с этим в рамках исполнения поручения Комиссии по демонополизации 27 апреля этого года ТОО "ЦИТ "Даму" передало Минздраву базу данных Damumed.

Это сделано для создания единого республиканского хранилища медданных на базе разрабатываемой системы "Е-Денсаулық" и реализации обмена ими между медорганизациями.

Предполагается, что это позволит сторонним поставщикам оказывать соответствующие услуги медорганизациям на конкурентной основе.

Смаилов отметил необходимость ускорить работу по созданию системы "Е-Денсаулық" и подготовить законодательные поправки по повышению эффективности регулирования данной сферы.

На официальном сайте Damumed говорится, что это - пациентоориентированная медицинская цифровая экосистема, способствующая интеграции с порталами министерства здравоохранения.

Она предусматривает:

электронные медицинские карты - "безбумажную медицину";

преемственность между уровнями оказания медицинской помощи;

повышение эффективности работы каждого врача, каждой клиники, отрасли в целом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2021049-bazu-dannyh-damumed-peredali-minzdravu-kazahstana/