Ветер до 28 м/с: казахстанцев предупредили о шторме

Гроза. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы и ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют усиление ветра, грозу и туман. Об этом сообщается на официальном сайте "Казгидромета".

В Алматы днем 30 апреля специалисты прогнозируют грозу.

В воскресенье днем на юге, в горных районах Алматинской области тоже может быть гроза. Ветер при грозе, порывы 15-20 м/с.

30 апреля на западе и севере Атырауской области ожидается ветер днем 15-20 м/с.

В воскресенье днем в Акмолинской области может быть ветер, порывы 15-18 м/с.

30 апреля ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер днем на большей части региона, порывы 15-20 м/с.

В Абайской области специалисты обещают ветер ночью на севере, западе региона 15-20, днем 15-20, на юге области - 23-28 м/с.

30 апреля днем в горах Туркестанской области возможна гроза. Днем на севере региона - пыльная буря. Ветер днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с.

В воскресенье в Улытауской области ожидается ветер на юге и востоке региона, порывы 15-20 м/с.

30 апреля в Карагандинской области ожидается ветер на юге и востоке региона, порывы 15-20 м/с.

Днем 30 апреля в центре Мангистауской области может быть ветер, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, порывы 25 м/с.

В Кызылординской области возможен ветер в центре и на севере региона 15-20 м/с с пыльной бурей.

30 апреля днем на юге, в горных районах Жетысуской области может быть гроза. Ветер на севере, востоке региона 15-20, днем в районе озера Алаколь порывы 25 м/с.

Ночью и утром на севере и западе Павлодарской области ожидается туман. Днем ветер на большей части региона, порывы 15-20 м/с.

30 апреля днем, 1 мая сутки на юге, в горных районах Жамбылской области возможна гроза. На севере региона - пыльная буря. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Правила безопасности при сильном ветре

Что делать при усилении ветра, рассказали спасатели.

Если вы в здании:

лишь в исключительных случаях выходите из него. Если все же собрались на улицу, сообщите членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь. Старайтесь не выходить в одиночку;

в период штормовых ветров следует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь;

при скачках напряжения немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Если вы в дороге:

двигайтесь только по большим дорогам и шоссе;

при выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости;

в случае неисправности или при очень плохой видимости остановитесь на обочине, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.

Если сильный ветер застал вас на улице:

нужно укрыться в надежном помещении;

не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018790-veter-do-28-ms-kazahstantsev-predupredili-o-shtorme/