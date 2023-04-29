Ветер до 28 м/с: казахстанцев предупредили о шторме
Опубликовано:
В Алматы и ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют усиление ветра, грозу и туман. Об этом сообщается на официальном сайте "Казгидромета".
В Алматы днем 30 апреля специалисты прогнозируют грозу.
В воскресенье днем на юге, в горных районах Алматинской области тоже может быть гроза. Ветер при грозе, порывы 15-20 м/с.
30 апреля на западе и севере Атырауской области ожидается ветер днем 15-20 м/с.
В воскресенье днем в Акмолинской области может быть ветер, порывы 15-18 м/с.
30 апреля ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер днем на большей части региона, порывы 15-20 м/с.
В Абайской области специалисты обещают ветер ночью на севере, западе региона 15-20, днем 15-20, на юге области - 23-28 м/с.
30 апреля днем в горах Туркестанской области возможна гроза. Днем на севере региона - пыльная буря. Ветер днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с.
В воскресенье в Улытауской области ожидается ветер на юге и востоке региона, порывы 15-20 м/с.
30 апреля в Карагандинской области ожидается ветер на юге и востоке региона, порывы 15-20 м/с.
Днем 30 апреля в центре Мангистауской области может быть ветер, порывы 15-20 м/с.
В воскресенье на севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, порывы 25 м/с.
В Кызылординской области возможен ветер в центре и на севере региона 15-20 м/с с пыльной бурей.
30 апреля днем на юге, в горных районах Жетысуской области может быть гроза. Ветер на севере, востоке региона 15-20, днем в районе озера Алаколь порывы 25 м/с.
Ночью и утром на севере и западе Павлодарской области ожидается туман. Днем ветер на большей части региона, порывы 15-20 м/с.
30 апреля днем, 1 мая сутки на юге, в горных районах Жамбылской области возможна гроза. На севере региона - пыльная буря. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.
Правила безопасности при сильном ветре
Что делать при усилении ветра, рассказали спасатели.
Если вы в здании:
- лишь в исключительных случаях выходите из него. Если все же собрались на улицу, сообщите членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь. Старайтесь не выходить в одиночку;
- в период штормовых ветров следует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь;
- при скачках напряжения немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.
Если вы в дороге:
- двигайтесь только по большим дорогам и шоссе;
- при выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости;
- в случае неисправности или при очень плохой видимости остановитесь на обочине, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- нужно укрыться в надежном помещении;
- не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018790-veter-do-28-ms-kazahstantsev-predupredili-o-shtorme/