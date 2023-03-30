Водителей мопедов и скутеров начнут штрафовать в Алматы за езду по тротуарам

Парни на мопедах. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Водителей скутеров и мопедов в Алматы будут штрафовать за езду по тротуарам и автобусной полосе. Выявлять нарушителей планируется с помощью камер "Сергек", передает сайт телеканала КТК.

Алматинцы признаются, что в последнее время боятся ходить по тротуарам из-за мопедистов. Горожане жалуются, что те ездят по пешеходным дорожкам, причем на огромной скорости и совершенно непредсказуемо.

"Очень сильно мешают и мне, и людям. Мало того, хочу сказать, что они нарушают не только пешеходную полосу, но и сколько смертей, сбивают. Я иду если справа, навстречу – слева. Не понимаешь, с какой стороны он сейчас поедет", – сетует алматинка Александра Юй-Же-Сян.

Чаще других в Алматы на мопедах и скутерах передвигаются курьеры. Они признаются, правила дорожного движения иногда приходится нарушать. Все ради того, чтобы клиент был доволен.

"Заказ, чтобы быстро и горячий людям отвезти, чтобы он не остыл. А так, мы по своей дороге если будем ездить, то дольше обходится. По пешеходным, по тротуару можно быстро обойтись. Но постоянно даем транспорту дорогу, в первую очередь, во вторую очередь – людей, пешеходов, обязательно пропускаем", – рассказал курьер Али Расулжанов.

Как отмечает телеканал, в Алматы на улице Сатпаева предусмотрена специальная дорожка для велосипедистов, самокатчиков и мопедистов. Она разделена на две части для движения в обе стороны. Тем не менее большинство водителей двухколесного транспорта предпочитает ездить либо по проезжей части, мешая автомобилистам, либо по тротуарам, угрожая пешеходам.

В популярной службе доставки еды отмечают: перед тем как принять на работу курьеров, проводят инструктаж и призывают соблюдать ПДД. Но практика показывает: уследить за каждым невозможно.

Алматинские полицейские решили ужесточить отношение к водителям мопедов и скутеров. Их хотят приравнять к автомобилистам. Каждому мопедисту планируют выдавать госномер и присваивать ID.

Информацию о людях, владеющих двухколесным транспортом с мотором, будут сохранять в специальной базе данных. А поймать нарушителей помогут камеры "Сергек".

"Компанией "Сергек" путем создания специальной информационной базы, которая будет интегрироваться с базами курьерских служб, допустим, в реальном времени иметь возможность посмотреть, кто по данному маршруту, допустим, проезжал, кто нарушил правила дорожного движения, с помощью средств видеонаблюдения. И, соответственно, привлечь к ответственности", – сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Водителей мопедов и скутеров будут наказывать за езду по тротуарам, пешеходным переходам и автобусной полосе, а также за движение на красный сигнал светофора и другие нарушения. Проект в тестовом режиме запустят в течение месяца. Суммы штрафов установит МВД.

По данным полиции, только в этом году в Алматы зарегистрировали две сотни ДТП с участием мопедов. В них пострадало 198 человек, один погиб.

Источник: КТК

Согласно Правилам дорожного движения РК, мопед – двух- или трехколесное транспортное средство, снабженное двигателем внутреннего сгорания с объемом цилиндра, не превышающим 50 куб. см, либо электрическим двигателем и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 км/ч.

К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики, скутеры и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками.

Управлять мопедом в Казахстане можно без водительских прав, но при этом минимальный возраст для допуска к его вождению составляет 16 лет. За нарушение возрастного ограничения ответственность могут понести родители ребенка.

А если объем двигателя составляет от 50 до 125 кубических сантиметров, то для управления таким средством нужны права категории А1. Для более кубатурных средств – категория А с 18 лет.

Отметим, что, согласно статье 57 закона "О дорожном движении", водителям мопедов запрещено:

заезжать на тротуар и ездить по пешеходному переходу – передвижение разрешено только по велодорожкам или, если их нет, то по крайней правой полосе дорог общего пользования (включая автобусные полосы);

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении – для поворота нужно спешиться и перейти дорогу как пешеходу;

перевозить пассажиров.

За нарушение этих правил может последовать штраф.

Напомним, прошлым летом в Алматы полиция начала массово штрафовать водителей мопедов и самокатов за езду без шлема и переезд пешеходного перехода, не спешиваясь с самоката или мопеда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014639-voditeley-mopedov-i-skuterov-nachnut-shtrafovat-v-almaty-za-ezdu-po-trotuaram/