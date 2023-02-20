Метель и гололед: штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде регионов Казахстана

Снегопад. Иллюстративное фото: Grant Faint/Getty Images

Жителей столицы и ряда областей Казахстана предупредили об ухудшении погодных условий - было объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Завтра на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на юго-востоке региона будет туман. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра в Астане, согласно прогнозам, будет гололедица и низовая метель.

21 февраля днем на востоке Актюбинской области прогнозируется низовая метель. На юго-западе региона пообещали гололед. Ветер юго-западный, южный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

Во вторник на севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный днем на юге, западе области 15-20м/с.

На юге и в горных районах Алматинской области прогнозируется туман.

21 февраля на севере, западе, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный на севере, западе, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

Днем на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области прогнозируется низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на западе, юге, востоке региона порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на большей части Костанайской области ожидается снег, днем осадки (преимущественно снег), на севере области сильный снег. На севере, востоке, западе региона низовая метель, туман. Днем на юге области - гололед. Ветер юго-западный на севере, востоке, западе области 15-20, днем порывы 25 м/с.

Завтра на севере Кызылординской области пообещали туман. Ветер юго-восточный, южный днем в центре области 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на западе, севере, днем на востоке, в центре Карагандинской области ожидается низовая метель. На севере, юге области пообещали туман и гололед. Ветер южный, юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Улытауской области пообещали низовую метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

21 февраля ночью на севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, юге, северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на юге Павлодарской области прогнозируется низовая метель. Ветер юго-западный, на юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Туркестанской области ожидается туман. Ветер южный утром и днем на горных перевалах 15-20 м/с.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области выпадет снег. На севере, западе, юге региона ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный на севере, западе, юге области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

Отметим, что на официальном сайте ДЧС Алматинской области даны рекомендации для автомобилистов, которые садятся за руль в гололед:

запрещается осуществлять резкое торможение и отпускать педаль газа. Под запрет попадает и выключение сцепления. Эти действия приведут лишь к тому, что Ваш автомобиль вынесет с дороги;

не выпускайте руль из рук, но и не крутите его резко в разные стороны;

при преодолении подъемов немного увеличьте скорость, чтобы в самом процессе не приходилось переключать передачу;

обязательно соблюдайте дистанцию;

не прибегайте к резким маневрам во время обгона;

в аварийной ситуации выручить может использование ручного тормоза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010148-metel-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-astane-i-ryade-regionov-kazahstana/