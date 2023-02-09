Сиквел "Аватара" на казахском языке побил рекорд по кассовым сборам

Постер фильма. Фото: Leonardo Munoz / VIEWpress / Getty Images

Министерство культуры и спорта РК в своем официальном Telegram-канале сообщило о том, что голливудский блокбастер "Аватар: Путь воды", дублированный на казахский язык, установил рекорд отечественного проката.

По информации ведомства, "Аватар: Путь воды" на казахском языке посмотрели более 43 тыс. зрителей, а кассовый доход впервые составил 71 млн тенге.

Как уточнили в МКС, это самый высокий показатель за 12-летнюю историю дубляжа голливудских фильмов.

Над озвучиванием фильма трудились 35 актеров дубляжа. Главного героя Джейка Салли озвучил актер Кобыланды Болат, а Зои Салдану озвучила Шехназа Кызыханова. В озвучивании также принимали участие и дети.

В министерстве добавили, что казахский стал вторым тюркским языком в дубляже и вошел в семь основных языков голливудских фильмов, на которых можно посмотреть фильм на Blu-Ray.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008653-sikvel-avatara-na-kazahskom-yazyke-ustanovil-rekord-v-otechestvennom-prokate/