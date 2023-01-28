Пьяного нарушителя сняли с рейса в Астане (видео)

Полицейские в самолете. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Вчера 55-летнего мужчину сняли с рейса "Астана – Шымкент" авиакомпании Qazaq Air за неподчинение правилам безопасности на борту самолета. По заключению медиков, он был пьян, передает официальный новостной Telegram-канал МВД РК Polisia.kz.

В пятницу, 27 января, в линейный отдел полиции в аэропорту Астаны от представителей авиакомпании Qazaq Air поступила просьба о принятии мер в отношении пассажира авиарейса "Астана – Шымкент".

Сообщается, что во время проверки стражи порядка установили 55-летнего жителя Шымкента.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он не подчинялся правилам безопасности на борту самолета. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у него было алкогольное опьянение "легкой степени", – говорится в сообщении правоохранителей.

Правонарушитель по акту передан транспортным полицейским.

В отношении мужчины полицейские составили два административных материала:

по части 1 статьи 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения";

по части 1 статьи 566 КоАП РК "Нарушение правил поведения на воздушном судне".

Наложен штраф в размере 8 МРП (27 600 тенге).

Отметим, что согласно статье 440 Кодекса об административных правонарушениях РК, распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере 5 МРП (17,2 тыс. тенге).

При этом появление в общественных местах в состоянии опьянения лиц, не достигших восемнадцати лет, а равно распитие ими алкогольных напитков влекут аналогичный штраф на родителей или лиц, их заменяющих.

Если это же нарушение повторится в течение года после наложения административного взыскания, то наказанием уже будет штраф в размере 10 МРП либо административный арест на срок до 5 суток.

Кроме того, по статье 566 КоАП РК, нарушение правил поведения на воздушном судне, совершенное в виде невыполнения лицом, находящимся на воздушном судне, распоряжений командира воздушного судна или других членов экипажа, если деяния этого лица не создают угрозу безопасности полета, влечет штраф в размере 3 МРП (10,3 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007166-pyanogo-narushitelya-snyali-s-reysa-v-astane-video/