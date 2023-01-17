Жители микрорайона в Алматы остались без газа из-за ДТП

Газовая плита. Иллюстративное фото: pexels.com

Жители одного из алматинских микрорайонов остались без газа из-за ДТП с участием грузового автомобиля. Газоснабжение еще не восстановили десяткам абонентов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Сообщается, что частные газовые сети ТОО "Баймак" в микрорайоне "Кайрат" Турксибского района вышли из строя из-за ДТП. Вопрос ремонта, как сообщается, решается.

"Вчера в 13:30 водитель грузового автомобиля совершил наезд на газовую магистраль среднего давления, в итоге аварии в ряде домов микрорайона была приостановлена подача газа.

Аварийно-восстановительные работы заняли более 3 часов, в дальнейшем были начаты пусконаладочные работы, однако ремонтным бригадам не удалось в полной мере обеспечить стабильное газоснабжение", – говорится в сообщении пресс-службы акимата Алматы.

Отмечается, что сотрудниками районного акимата и АО "КазТрансГаз Аймак" была проведена разъяснительная встреча с жителями микрорайона, после чего был проведен подомовой обход.

А в 01:30 газоснабжение обеспечили 135 абонентам.

"По оставшимся 52 абонентам на сетях была выявлена закупорка газовых труб, для устранения которой потребовалось отключение основной магистрали (согласно технике безопасности сварочные и пусконаладочные работы в ночное время не производятся).

Жителям микрорайона были даны разъяснения о том, что аварийно-восстановительные работы будут продолжены сегодня в дневное время", – гласит сообщение.

Напоминаем о мерах безопасности при использовании бытового газа. Ранее соответствующие правила публиковались на сайте Аппарата акима Бостандыкского района.

Чтобы избежать пожаров, необходимо:

пользоваться газовой плитой можно только в хорошо проветриваемом помещении;

при зажигании газа сначала поднесите горящую спичку к горелке и лишь, затем откройте кран;

содержите плиту в чистоте;

доверяйте установку и наладку газовых приборов только специалистам, имеющим соответствующий документ;

не исправляйте сами дефекты газопроводных труб и приборов;

не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы, особенно если к ним имеют доступ дети;

не сушите белье над плитой, уберите сгораемые предметы от плиты;

по окончании пользования газом закройте краны на газовом приборе и вентиль на баллоне.

Если вы почувствовали сильный запах газа, необходимо перекрыть кран, проветрить помещение. При этом ни в коем случае не зажигайте огонь, не включайте никаких электрических приборов во избежание образования искры или дуги. Вызовите аварийную службу газоснабжающего предприятия, где был приобретен газовый баллон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005613-zhiteli-mikrorayona-v-almaty-ostalis-bez-gaza-iz-za-dtp/