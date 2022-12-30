Женщина справила нужду у новогодней елки в центре Кокшетау

Женщина справляет нужду у елки. Фото: polisia.kz

Стражи порядка Кокшетау привлекли к ответственности жительницу города, справившую нужду у новогодней елки, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Инцидент произошел 28 декабря на центральной площади города и попал в объектив камер видеонаблюдения.

"Инспектором видеонаблюдения в ходе мониторинга на площади имени Абылай хана замечены две женщины, одна из которых справила нужду возле ледяной скульптуры у новогодней елки. Не смутили хулиганку ни хорошее освещение, ни проходившие мимо люди", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на место происшествия был направлен ближайший наряд полиции.

В отношении женщины составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство", санкции которой предусматривают штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (15315 тенге) либо административный арест сроком до 10 суток. Также с жительницами города была проведена беседа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003821-zhenschina-spravila-nuzhdu-u-novogodney-elki-v-tsentre-kokshetau-video/