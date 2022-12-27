Пьяного иностранца сняли с авиарейса Алматы - Ташкент

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Гражданина Узбекистана, находившегося в алкогольном опьянении, пришлось снять с авиарейса Алматы - Ташкент за мелкое хулиганство, передает Telegram-канал "Новости МВД Республики Казахстан".

Сообщается, что 34-летний мужчина вел себя на борту агрессивно и нецензурно выражался, за что был снял с авиарейса, направлявшегося из Алматы в столицу Узбекистана Ташкент.

Согласно статье 434 КоАП, к мелкому хулиганству относят:

нецензурная брань в общественных местах;

оскорбительное приставание к физическим лицам;

осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Нарушение влечет штраф в размере 5 МРП (более 15 тысяч тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.

Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на срок до 15 суток.

Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, влекут штраф в размере 20 МРП (более 60 тысяч тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003305-pyanogo-inostrantsa-snyali-s-aviareysa-almaty-tashkent/